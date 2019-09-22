Карпин: самое страшное — мне не за что упрекнуть команду

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение со счётом 1:2 в выездном матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом».

«Самое странное или самое страшное, что мне не за что упрекнуть команду, хотя пропустили два гола, пенальти ещё был. Это индивидуальные ошибки — моменты с Поповым, с Чистяковым, здесь не выбили мяч, там поймали на контратаке. Команде предъявить в обороне не за что, а в атаке забивать надо.

Сложилось ощущение, что тяжело было реально усилить кем-то игру? После игры можно говорить так. Забили бы второй гол, никто бы ни про кого не вспоминал. Это отговорки.

Мы допустили ошибки, которые ничем не обоснованы. А против необоснованных ошибок никакого противоядия. Предусмотреть, что игрок не обработает мяч в центре поля, никто не может, против этого ничего сделать невозможно. Всё, двигаемся дальше.

Закрепощает ли «Ростов» лидерство в турнирной таблице? Абсолютно нет. Это окрыляет скорее», — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова» со ссылкой на эфир телеканала «Матч Премьер».