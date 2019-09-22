Дубль Сутормина и грусть Дзюбы. Обзор разгромной победы «Зенита» над «Рубином»
В 10-м туре Российской Премьер-Лиги «Зенит» принимал казанский «Рубин». Матч состоялся в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершился со счётом 5:0.
Хозяева вышли вперёд на 58-й минуте усилиями защитника Бранислава Ивановича. На 65-й минуте преимущество сине-бело-голубых удвоил полузащитник Алексей Сутормин. Спустя 10 минут он оформил дубль. В концовке матча, на 82-й и 87-й минутах, отличились хавбеки «Зенита» Роберт Мак и Олег Шатов. Под занавес встречи счёт мог стать 6:0, однако гол нападающего Артёма Дзюбы был отменён из-за офсайда, определённого видеоассистентом арбитра.
«Зенит», набрав 23 очка, занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» (10) – 10-й.
Видеообзор матча доступен на канале РПЛ в RuTube.
«Зенит» забил «Рубину» пять! Ещё три гола отменили
Алексей Сутормин оформил дубль в ворота своей бывшей команды.
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