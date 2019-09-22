Григорян: если бы «Ростов» играл чуть быстрее, подумал бы, что это «Ливерпуль»

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян прокомментировал победу со счётом 2:1 в домашнем матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».
«Долгожданная победа. Эмоции положительные. Ощущения единства команды, тренерского штаба, обслуживающего персонала. При такой частоте побед появляется способность объединиться. В нашей команде, чтобы добиться результата, нужно понимание, что это общая победа.
После игры сказал Карпину: «Если бы чуть-чуть выше скорости были у «Ростова», то я бы подумал, что мы играем против «Ливерпуля». На самом деле очень похож стиль. Невероятно сложно противодействовать этой команде. Здесь надо отдать должное нашим ребятам, всему тренерскому штабу.
Если говорить о наших оборонительных действиях, то мы были на высоте. Но и с точки зрения атаки нам удалось провести более качественный матч, потому что, наверно, появилась конкуренция, появились неплохие исполнители, которые и решили исход матча», — сказал Григорян на пресс-конференции.
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