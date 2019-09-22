Роналду — о жесте фанатам «Атлетико»: люди тупые и любят слишком много болтать

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду высказался о своём жесте болельщикам «Атлетико» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:2).
В одном из эпизодов матча с «матрасниками» 34-летний португалец повернулся к трибунам стадиона «Ванда Метрополитано» и был встречен свистом. В ответ форвард показал местным фанатам жест, несколько раз сложив и разомкнув пальцы руки.
«Людям нравится слишком много болтать. Вот и всё. Они тупые и слишком много говорят», — цитирует Роналду Goal.com со ссылкой на Sky Sport Italia.
Также Криштиану оценил важность победы во встрече 4-го тура итальянской Серии А с «Вероной» (2:1): «Важно, что команда добилась победы. Мы были уставшими после Лиги чемпионов, это нормально после такого выезда и интенсивного матча в Мадриде, но нам удалось добыть результат. Что касается момента с неназначенным пенальти, это не имеет значения. Мне показалось, что это пенальти.
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