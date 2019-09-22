Дриусси после сотрясения мозга: всё хорошо, еду домой
Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси обратился к болельщикам после победы над «Рубином» (5:0) в матче 10-го тура РПЛ. Дриусси во время первого тайма получил сотрясение мозга и был заменён в перерыве.
«Еду домой. Всё хорошо, большое спасибо за слова поддержки», — написал Дриусси в своём «инстраграме».
Помимо выступлений за «Зенит», итальянец также играл в «Ривер Плейт». Выступал только в юношеских сборных Аргентины, где в команде до 17 лет выиграл чемпионат Южной Америки. С «Ривер Плейт» Дриусси стал чемпионом Аргентины, а также обладателем Кубка Аргентины. Вместе с «Зенитом» добился чемпионства в сезоне-2018/19, а также выхода в финал Суперкубка России. Себастьян за свою карьеру провёл 198 матчей, в которых забил 51 мяч.
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