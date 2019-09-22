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Cоздана петиция в поддержку незасчитанного гола Дзюбы

Cоздана петиция в поддержку незасчитанного гола Дзюбы
Футбол / РПЛ 0

В поддержку нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы была создана петиция. Дзюба остался недоволен, что его последний гол на исходе встречи с «Рубином» (5:0) не был засчитан. Всего за встречу система ВАР отменила три гола, два из которых забил Дзюба.

«Записать гол Дзюбы в зачёт клуба Григория Федотова», — указано в петиции на сайте change.org.

«Такие голы надо засчитывать. Чуть-чуть пузо у Мака торчало. Это гол, это футбол, а как всё было разыграно. Я расстроен. В клуб Федотова этот гол должны засчитать мне. Это было бы справедливо», — приводит слова Дзюбы пресс-служба «Зенита».

После матча 10-го тура чемпионата России с «Рубином» Артём лично обратился к болельщикам с просьбой создать петицию и зачитать один из его двух незасчитанных голов в зачёт клуба Григория Федотова.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» «Зенита».

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