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«Рубин» установил личный антирекорд в чемпионате России

«Рубин» установил личный антирекорд в чемпионате России
Футбол / РПЛ 0

В матче 10-го тура чемпионата России «Рубин» проиграл на выезде «Зениту» со счётом 0:5. Это поражение стало для казанского клуба самым крупным за всё время выступления в премьер-лиге. До этого клуб никогда не проигрывал с разницей в пять и более голов. Счёт мог быть и большим, если бы был засчитан последний спорный гол Артёма Дзюбы.

Интересно, что более четырёх мячей в ворота «Рубина» забивал только «Зенит». В 2014 году «Зенит» обыграл «Рубин» со счётом 6:2. За последние шестнадцать лет «Рубин» проигрывал с разницей в счёте в четыре мяча семь раз.

«Зенит», набрав 23 очка, занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» (10) – 10-й.

Следующая встреча для «Зенита» пройдет 25 сентября с «Енисеем». Матч 1/16 Кубка России начнётся в 15:30 мск.

«Зенит» разгромил «Рубин» в матче РПЛ со счётом 5:0, Сутормин оформил дубль
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