Суарес: это очень болезненное поражение от «Гранады»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал результат матча 5-го тура Ла Лиги с «Гранадой» (0:2).



«Это очень болезненное поражение. Мы должны проанализировать многие вещи и быть самокритичными, чтобы сделать шаг вперёд.



Игра была сложной для нас с первых минут матча. Мы сразу стали проигрывать, это ощущалось, это усложняло ситуацию.



Мы много владели мячом, но действия были неубедительными, мы не создавали моментов.



Нам не надо думать о прошлом сезоне, когда мы были чемпионами. Нужно понять, почему мы не выигрываем сейчас. Это нас сильно беспокоит. Нам важно понять, почему мы создаем моменты.



Нам нужно признать, что команда обязана выигрывать матчи, но мы этого не делаем. Команде предстоит ещё долгий путь, но подобные проигрыши могут стоить нам победы в чемпионате. Это важный момент, который должен помочь нам понять, что происходит. Нам предстоит долгий, сложный год», – приводит слова Суареса Sport English.

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