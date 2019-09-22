Полузащитник «Гранады» Вадильо: мы в полной мере воспользовались своим шансом

Полузащитник «Гранады» Альваро Вадильо прокомментировал результат матча 5-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (2:0).



«Понятно, что играть против «Барселоны» очень сложно. Мы готовились неделю. Команда в полной мере воспользовалась своим шансом, поэтому мы очень рады этим трём очками. Очень горды собой. Знали, что в начале матча можем доставить им немало проблем. Мы забили гол и отлично знали, как действовать дальше, не потерялись. Затем было удаление, но мы продолжали играть спокойно.



Мой гол с пенальти? Всё прошло идеально, спокойно, уверенно. Я хотел немного заявить о себе, и, к счастью, у меня получилось. Но, если честно, ошибёмся, если будем обращать внимание на лидерство в турнирной таблице. Мы знаем, откуда пришли», — приводит слова Вадильо Mundo Deportivo.

«Барселона» проиграла «Гранаде», Месси провёл на поле один тайм