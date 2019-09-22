Жардим: ничья – положительный результат

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал результат матча Лиги 1 с «Реймсом» (0:0). После 6 туров монегаски занимают в таблице 19-е место.



«Игру команды в этом матче можно оценить положительно. “Реймс” сыграл лучше нас в первые 25 минут – это правда. Главное, нам удалось не пропустить, а также продемонстрировать боевой настрой и характер. Отдельно хочу отметить очень уверенную игру вратарей.



Я понимаю болельщиков, они имеют все основания быть недовольными, и я также недоволен. Но я знаю, что у тех, кто поддерживает “Монако” – хорошая память. Фанаты знают, что все последние пять лет я работал на полную, упорно работал и выдавал результат.



Я должен найти решение, должен помочь команде начать побеждать. Важно, что игроки положительно реагируют на все мои действия. Я уверен, у нас всё получится», – приводит слова Жардима пресс-служба «Монако».

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