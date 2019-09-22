Газзаев сравнил «Енисей» с «Монако»

Главный тренер «Енисея» Юрий Газзаев прокомментировал проблемы своего клуба, сравнив ситуацию с положением «Монако». После 14 туров красноярцы замыкают таблицу Олимп-ФНЛ.



«У нашей команды есть лицо, но пока нет зубов. Я футболистам сказал совсем недавно про «Монако». Писали, что они совершили ошибку в приглашении Фабрегаса, что центральный защитник у них, который когда-то был чемпионом. Суть в том, что «вчера» и «сегодня» – это разные вещи. И когда такой пример появляется, я пытаюсь его до футболистов донести.

То, чего ты уже добился – это твой послужной список, за это тебя в мире футбола уважают, ты можешь этим гордиться. Но подтверждать свой высокий статус нужно сегодня. А как подтверждать? Если вы вместе объединились в команду, безусловно, вы должны и объём работы делать, и быть дисциплинированы, потому что мелочей нет.



В этот отрезок просто хочется дойти до перерыва, не отпустив никого вперёд. Нужно понять, чем мы больны. Одно тянет другое. Плохой старт, плохая функциональная готовность, плохой результат. Вот вопрос психологии. Но профессионал должен жить в закрытом отсеке.

Нужно делать выводы и становиться крепче. Груз поражений не должен отягощать, и люди разумные должны это понимать. Тяжелое заболевание в один день не лечится, а болезнь, безусловно, имеет какие-то глубокие корни», – приводит слова Газзаева пресс-служба Олимп-ФНЛ.

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