Хёведес: «Локомотив» считают аутсайдером Лиги чемпионов

Защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хёведес прокомментировал гостевую победу столичной команды над «Байером» из Леверкузена со счётом 2:1.

«Нас считают аутсайдерами группы, мы боремся с такими грандами, как «Атлетико» и «Ювентус», которые являются фаворитами на выход в плей-офф. Будет серьёзная борьба за два первых места. Нас же с «Байером» считают командами, которые могут занять либо третье, либо четвертое место. Так что победа в первом матче — отличное начало для нас.



Шансы «Локомотива» в матче с „Атлетико“? Мы опять же не будем фаворитами, но постараемся хорошо отработать в обороне, как это было с «Байером». Надеемся, что будут создаваться моменты впереди. Посмотрим», — приводят слова Хёведеса «Известия».