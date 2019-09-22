Сутормин: эмоции от первых голов за «Зенит» сдержать невозможно

Игрок средней линии санкт-петербургского «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал крупную победу над «Рубином» в десятом туре Российской Премьер-Лиги со счётом 5:0.



«Эмоции от первых голов за «Зенит» сдержать невозможно. Поцелуй отправляется Петербургу, команде и любимой супруге. Всех с победой!» — написал Сутормин в своём «инстаграме».Ффотография

Фотография доступна в инстаграме Сутормина.

Хозяева вышли вперёд на 58-й минуте усилиями защитника Бранислава Ивановича. На 65-й минуте преимущество сине-бело-голубых удвоил полузащитник Алексей Сутормин. Спустя 10 минут он оформил дубль. В концовке матча, на 82-й и 87-й минутах, отличились хавбеки «Зенита» Роберт Мак и Олег Шатов. Под занавес встречи счёт мог стать 6:0, однако гол нападающего Артёма Дзюбы был отменён из-за офсайда, определённого видеоассистентом арбитра.



«Зенит», набрав 23 очка, занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» (10) – 10-й.