Спортивный директор «Ювентуса»: переход Манджукича в «Аль-Райян» затягивается

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи рассказал о ситуации с нападающим команды Марио Манджукичем, который близок к переходу в катарский клуб «Аль-Райян».
«Переход немного затягивается. У нас есть время до 30 сентября, когда в Катаре закрывается окно. Посмотрим», — приводит слова Паратичи Football Italia.
По информации источника, ближневосточный клуб не готов заплатить требуемые за 33-летнего хорвата € 10 млн.
Ранее сообщалось, что Манджукич уже согласовал с «Аль-Райяном» 2-летний контракт с зарплатой 7,5 млн евро в год.
Интерес к Манджукичу также проявляли такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен», «Бавария» и «Лос-Анджелес». Сообщается, что Марио отказался от переезда в MLS, а в случае срыва трансфера в «Аль-Гарафу», скорее всего, рассмотрит переход в английскую Премьер-лигу.
Манджукич защищает цвета «Ювентуса» с 2015 года. В нынешнем сезоне нападающий не провёл ни одного матча в итальянской Серии А.
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