Бакайоко: «Монако» сыграл лучше, чем в предыдущих встречах

Хавбек «Монако» Тьемуэ Бакайоко прокомментировал ничейный результат с «Реймсом» в матче 6-го тура французского чемпионата Франции.
«Было важно не пропустить в этой игре. Мы сыграли лучше, чем в предыдущих встречах. Нам понятно разочарование болельщиков. Мы его разделяем. Нужно продолжать работать. Дело не в психологии. Несколько раз нам не повезло с реализацией. Нужно просто упорно трудиться. В этом нет вины тренера. Мы все должны быть более требовательны к себе», — приводит слова Бакайоко официальный сайт монегасков.
«Монако» по-прежнему не может одержать победу в нынешнем сезоне чемпионата Франции и продолжает находиться с тремя очками в зоне вылета, занимая 19-е место в турнирной таблице Лиги 1. Команда трижды сыграла вничью, а в остальных встречах потерпела поражения.
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