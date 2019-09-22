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Лукаку: моя связь с Конте очень сильна

Лукаку: моя связь с Конте очень сильна
Футбол / Италия 0

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку прокомментировал победу над «Миланом» со счётом 2:0 в матче 4-го тура итальянской Серии А, похвалив наставника команды Антонио Конте.

«Моя связь с Конте очень сильна, так как это тренер, который действительно помогает мне. В 26 лет мне нужен такой тренер, который помогает каждый день и дает мотивацию. Очень рад быть здесь и работать с ним.

Этот матч очень важен для нас, но у нас дальше сложный матч с «Лацио». Мы довольны тремя очками. Игра со «Славией» была сложной, но мы хорошо подготовились к этой встрече и ответили соответствующим образом. Не хочу сейчас говорить о титуле», — приводит слова Лукаку Football Italia.

«Интер» набрал 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице Серии А, опережая ближайшего преследователя в лице «Ювентуса» на два очка. «Милан» (6) остался на 5-й строчке.

«Интер» победил «Милан» и сохранил лидерство в Серии А
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