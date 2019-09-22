Вагнер Лав забил с пенальти и помог «Коринтиансу» выиграть у «Баии»

Экс-футболист московского ЦСКА Вагнер Лав, ныне выступающий за «Коринтианс», отличился с пенальти в матче 20-го тура чемпионата Бразилии с «Баией».
«Коринтианс» выиграл со счётом 2:1 благодаря голу нападающего Клайсона на 75-й минуте встречи. У гостей отличился Жилберто, реализовавший 11-метровый удар на 64-й минуте.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Esporte News.
Ранее «Коринтианс» проиграл на своём поле эквадорскому клубу «Индепендьенте дель Валье» со счётом 0:2 в первом матче 1/2 финала Южноамериканского кубка — второго по значимости клубного турнира Южной Америки после Кубка Либертадорес.
Вагнер Лав выступал за ЦСКА в период с 2004 по 2012 год. В составе «армейцев» он провёл 244 матча и забил 120 мячей. В общей сложности с командой он выиграл 14 трофеев.
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