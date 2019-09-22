Сульшер: Погба никуда не уходит. Он счастлив играть за «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер не переживает о возможном уходе из клуба полузащитника Поля Погба.
Минувшим летом приобрести француза пытались мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».
«Не слушаю президента мадридского «Реала». Поль много работает, он полностью привержен «Манчестер Юнайтед». Мы видели это, когда у него была травма. Он работал как сумасшедший, чтобы набрать форму, поскольку хочет играть за нас и хочет помочь одноклубникам.
Я не волнуюсь сейчас и никогда не буду волноваться относительно будущего Погба. Ничего не изменится, даже если в январе снова появятся слухи о «Реале». Будем справляться с этим так же, как прошлым летом. Поль никуда не уходит. Он счастлив играть здесь», — цитирует Сульшера Goal.
Погба не исключает варианта с подписанием нового контракта с «Манчестер Юнайтед»
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