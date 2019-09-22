Гвардиола — о победе со счётом 8:0: поражения — это часть жизни

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу со счётом 8:0 в домашнем матче 6-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом».

«Люди, журналисты, эксперты, бывшие футболисты до сих пор не понимают, что поражения — это часть жизни. Соперники всегда заслуживают уважения. После встречи с «Норвич Сити» чувствовал себя так же, как сейчас, поскольку мы не играли тогда плохо. Наша команда может проиграть, но главное — подход и то, как она реагирует», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, в прошлом туре «Сити» на выезде со счётом 2:3 проиграл «Норвич Сити». Это поражение стало первым в нынешнем сезоне для «горожан».

«Манчестер Сити», набрав 13 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии.