Гвардиола — о победе со счётом 8:0: поражения — это часть жизни
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу со счётом 8:0 в домашнем матче 6-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом».
«Люди, журналисты, эксперты, бывшие футболисты до сих пор не понимают, что поражения — это часть жизни. Соперники всегда заслуживают уважения. После встречи с «Норвич Сити» чувствовал себя так же, как сейчас, поскольку мы не играли тогда плохо. Наша команда может проиграть, но главное — подход и то, как она реагирует», — приводит слова Гвардиолы BBC.
Напомним, в прошлом туре «Сити» на выезде со счётом 2:3 проиграл «Норвич Сити». Это поражение стало первым в нынешнем сезоне для «горожан».
«Манчестер Сити», набрав 13 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии.
«Ман Сити» установил новый рекорд. Пять мячей за 18 минут, разгромлен «Уотфорд»
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