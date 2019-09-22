Кто пропустит больше мячей в игре ЦСКА — «Краснодар»?

Сегодня, 22 сентября, состоится матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Краснодар». Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.



Напомним, в четверг, 19 сентября, ЦСКА и «Краснодар» провели матчи в рамках 1-го тура группового турнира Лиги Европы. «Краснодар» на выезде со счётом 0:5 проиграл швейцарскому «Базелю», а московский ЦСКА в гостях потерпел поражение в матче с болгарским «Лудогорцем» — 1:5.



«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто пропустит больше мячей в игре ЦСКА — «Краснодар»?

Принять участие в опросе можно на сайте Playbuzz.

«Краснодар» набрал 20 очков в 9 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА (19) — на 4-м месте.