«Оренбург» — «Локомотив»: составы команд на матч 10-го тура РПЛ
Тренерские штабы «Оренбурга» и московского «Локомотива» определились с составами на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Шахов, Зотов, Радакович, Мишкич, Рикарду, Шкофлек, Рогич, Деспотович.
Запасные: Довбня, Руденко, Сиваков, Козлов, Лапшов, Афонин, Маляров, Кулишев, Москвичёв, Чуканов.
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Живоглядов, Чорлука, Хёведес, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Крыховяк, Мариу, Смолов.
Запасные: Коченков, Медведев, Кверквелия, Идову, Рыбусь, Коломейцев, Куликов, Тугарев, Джорджевич, Эдер.
Встреча состоится сегодня, 22 сентября, в Оренбурге на стадионе «Газовик». «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» — «Локомотив».
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