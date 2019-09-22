«Оренбург» — «Локомотив»: составы команд на матч 10-го тура РПЛ

Тренерские штабы «Оренбурга» и московского «Локомотива» определились с составами на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Шахов, Зотов, Радакович, Мишкич, Рикарду, Шкофлек, Рогич, Деспотович.

Запасные: Довбня, Руденко, Сиваков, Козлов, Лапшов, Афонин, Маляров, Кулишев, Москвичёв, Чуканов.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Живоглядов, Чорлука, Хёведес, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Крыховяк, Мариу, Смолов.

Запасные: Коченков, Медведев, Кверквелия, Идову, Рыбусь, Коломейцев, Куликов, Тугарев, Джорджевич, Эдер.

Встреча состоится сегодня, 22 сентября, в Оренбурге на стадионе «Газовик». «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» — «Локомотив».