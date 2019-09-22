«Динамо» — «Сочи»: прямой эфир матча начнётся 22 сентября в 14:00

Сегодня, 22 сентября, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве состоится матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Сочи». Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Динамо» — «Сочи» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. В роли его ассистентов выступят Игорь Демешко (Химки) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Евгений Кукуляк (Калуга).



С расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».