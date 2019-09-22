М. Фернандес: не могу сказать о России плохого слова, чувствую, что я дома

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес рассказал о том, как чувствует себя в России. Напомним, бразилец перешёл в стан «армейцев» в 2012 году, а с 2017 года защищает цвета сборной России.
«Здесь и правда есть люди, которые по характеру более серьезные, закрытые. Интроверты по натуре. Но есть и те, кто постоянно шутит, а улыбка не сходит с их лиц. Это тоже зависит от человека, как и умение приспособиться к жизни в другой стране. Разный климат? Не думаю, что он играет какую-то роль, потому что каждый день я встречаю людей, которые будут шутить и в темноте, и в дождь, и в облачную погоду, когда угодно. Если человек оптимист — он останется таковым при любом небе над головой. Я не могу сказать о России ни одного плохого слова, пожаловаться на что-то. Очень хорошо адаптировался здесь и чувствую, что я дома», — приводит слова Фернандеса официальный сайт ЦСКА.
- 22 сентября 2019
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