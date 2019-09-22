«Динамо» вернуло на фасад «ВТБ Арены» мемориальную доску в память о ВОВ

«Динамо» перед домашним матчем 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» провело церемонию, приуроченную к 78-летию битвы под Москвой в годы Великой Отечественной войны.

«Динамо» торжественно вернуло на фасад «ВТБ Арены» мемориальную доску в память о формировании на стадионе в годы войны отрядов Отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД СССР (ОМСБОН).

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В мероприятии приняли участие генеральный директор управляющей компании «Динамо» Андрей Лунтовский, генеральный директор футбольного клуба «Динамо» Юрий Белкин, председатель совета ветеранов ОМСБОН Юрий Степанов, ветераны ОМСБОН, представители исторических обществ, музея Росгвардии и болельщики.

«19 июня 1941 года на стадионе прошёл последний довоенный матч, после чего крупнейший стадион страны превратился в военно-учебный лагерь. Здесь начали формировать отряды ОМСБОН. Как дань памяти была вывешена эта доска. Во время реконструкции стадиона доска была демонтирована. Вместе с футбольным клубом мы искали повод, чтобы вернуть её. 30 сентября 1941 года началась Битва за Москву. Мне кажется, что это наиболее подходящий момент для торжественной территории. В память о бойцах мы проводим экскурсии на нашем стадионе, а эта мемориальная доска и эта историческая трибуна станут первым шагом для сохранения о том подвиде, который был сделан нашими дедами», – передаёт слова Лунтовского корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

«Открытие мемориальной доски — огромное событие для нашего сообщества. Мы обязаны чтить память людей, защищавших нашу родину», — сказал Белкин.

Матч «Динамо» — «Сочи» состоится сегодня, 22 сентября, начало — в 14:00 мск.