Дебютный гол Коутиньо за «Баварию» — в видеообзоре матчей Бундеслиги

В матче 5-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимала «Кёльн». Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.



Первый мяч забил нападающий «Баварии» Роберт Левандовски на 3-й минуте. В начале второго тайма Левандовски оформил дубль. На 62-й минуте полузащитник Филиппе Коутиньо довёл счёт до разгромного, реализовав пенальти. Автором четвёртого гола стал хавбек мюнхенцев Иван Перишич.



Беспроигрышная серия «Баварии» в чемпионате Германии в нынешнем сезоне достигла пяти матчей. Ранее подопечные Нико Ковача одержали две победы и дважды сыграли вничью.



В другом матче тура «РБ Лейпциг» разгромил «Вердер». Встреча прошла в Бремене на стадионе «Везерштадион» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

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