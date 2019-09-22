Ковач: семь голов за неделю — на это можно опираться в дальнейшем

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Нико Ковач дал комментарий после победы со счётом 4:0 в домашнем матче 5-го тура немецкой Бундеслиги с «Кёльном».
«Мы показали хорошую игру, и это особенно здорово, поскольку у нас было всего 72 часа на восстановление. «Кёльн» действовал хорошо, нам было непросто находить решения в атаке. Во втором тайме мы играли лучше и создали хорошие моменты. Мы могли забить на пару голов больше. Семь голов за неделю — на это можно опираться в дальнейшем», — приводит слова Ковача пресс-служба мюнхенцев на официальном сайте клуба.
«Бавария», набрав 11 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. В 6-м туре команда Ковача на выезде сыграет с «Падерборном 07». Встреча состоится 28 сентября, начало — в 16:30 мск.
- 22 сентября 2019
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