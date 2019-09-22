Семак поздравил Сутормина с дублем в ворота «Рубина»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поздравил полузащитника петербургской команды Алексея Сутормина с дублем в ворота «Рубина» (5:0) в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Поздравляю команду и болельщиков с яркой победой, а Лёшу Сутормина — с дебютными голами за «Зенит»», — написал Семак на странице в «Инстаграме».
Напомним, Сутормин минувшим летом перешёл из «Оренбурга» как раз в казанский «Рубин», но спустя всего неделю перебрался в петербургский «Зенит». РПЛ в его трансфере нарушений не усмотрела.
«Зенит», набрав 23 очка, занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. Казанский «Рубин» (10) – 10-й. С расписанием нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».
Семак: мне нравится «Рубин». 5:0 — единичный случай
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