Сарри: «Ювентус» находится в стадии построения команды

Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри после победы со счётом 2:1 в домашнем матче 4-го тура итальянской Серии А с «Вероной» отметил, что процесс построения команды ещё не завершен.

«Возможно, у нас была какая-то ментальная усталость, поскольку нам пришлось быстро перезарядить батареи после матча в Лиге чемпионов. С большим количеством изменений теряется баланс. Это было заметно по нашей игре.

Дибала действовал очень хорошо. Рэмси всё ещё нужно адаптироваться, но это вполне нормально для таких обстоятельств. Нашего центрального полузащитника персонально опекал игрок соперника, но два других хавбека могли бы сделать большее.

Эта команда находится в стадии построения. Мы забываем о защите и стремимся бежать назад, когда оказываемся под давлением. Потребуется время, чтобы избавиться от этого», — сказал Сарри в интервью Sky Sport Italia.