Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Челси» — «Ливерпуль». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Динамо» — «Сочи»: составы команд на матч 10-го тура РПЛ

«Динамо» — «Сочи»: составы команд на матч 10-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Тренерские штабы «Динамо» и «Сочи» определились с составами на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

«Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Шунич, Евгеньев, Юсупов, Жоаозиньо, Каборе, Рауш, Шиманьски, Игбун, Филипп.

Запасные: Шунин, Плиев, Рыков, Морозов, Калинин, Ордец, Грулёв, Нойштедтер, Хильемарк, Панченко, Шейдаев.

«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Померко, Полоз, Мостовой, Лагатор, Нобоа, А. Заболотный.

Запасные: Фролов, Н. Заболотный, Юрганов, Маргасов, Калугин, Шакуро, Бурмистров, Набиуллин, Бахтияров, Карапетян.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент