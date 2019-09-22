«Динамо» — «Сочи»: составы команд на матч 10-го тура РПЛ

Тренерские штабы «Динамо» и «Сочи» определились с составами на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



«Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Шунич, Евгеньев, Юсупов, Жоаозиньо, Каборе, Рауш, Шиманьски, Игбун, Филипп.



Запасные: Шунин, Плиев, Рыков, Морозов, Калинин, Ордец, Грулёв, Нойштедтер, Хильемарк, Панченко, Шейдаев.



«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Померко, Полоз, Мостовой, Лагатор, Нобоа, А. Заболотный.



Запасные: Фролов, Н. Заболотный, Юрганов, Маргасов, Калугин, Шакуро, Бурмистров, Набиуллин, Бахтияров, Карапетян.