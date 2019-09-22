«Арсенал» — «Урал»: прямой эфир матча начнётся 22 сентября в 16:30
Сегодня, 22 сентября, на стадионе «Арсенал» в Туле состоится матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» — «Урал». Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Арсенал» — «Урал» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. В роли его ассистентов выступят Антон Кобзев (Москва) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный рефери — Анатолий Жабченко (Краснодар).
С расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».
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