«Локомотив» одержал победу в матче с «Оренбургом»
В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» принимал московский «Локомотив». Встреча прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
Первый мяч забил полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов на 10-й минуте после передачи хавбека Гжегожа Крыховяка. В начале второго тайма нападающий Фёдор Смолов увеличил преимущество «железнодорожников», реализовав пенальти. На 69-й минуте разницу в счёте сократил полузащитник «Оренбурга» Филип Рогич, которому ассистировал защитник Андрей Малых. В конце встречи отличились форвард гостей Антонио Эдер и хавбек хозяев Артём Кулишев.
«Локомотив», набрав 20 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, «Оренбург» (8) — на 13-м.
Россия - Премьер-Лига. 10-й тур
22 сентября 2019, воскресенье. 11:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Баринов – 10' 0:2 Смолов – 48' (пен) 1:2 Рогич – 69' 1:3 Эдер – 88' 2:3 Кулишев – 90+2'
Смолов забил первый гол с пенальти после неудачной паненки на ЧМ-2018
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