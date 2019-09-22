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«Локомотив» одержал победу в матче с «Оренбургом»

«Локомотив» одержал победу в матче с «Оренбургом»
Футбол / РПЛ 0

В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» принимал московский «Локомотив». Встреча прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Первый мяч забил полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов на 10-й минуте после передачи хавбека Гжегожа Крыховяка. В начале второго тайма нападающий Фёдор Смолов увеличил преимущество «железнодорожников», реализовав пенальти. На 69-й минуте разницу в счёте сократил полузащитник «Оренбурга» Филип Рогич, которому ассистировал защитник Андрей Малых. В конце встречи отличились форвард гостей Антонио Эдер и хавбек хозяев Артём Кулишев.

«Локомотив», набрав 20 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, «Оренбург» (8) — на 13-м.

Россия - Премьер-Лига. 10-й тур
22 сентября 2019, воскресенье. 11:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Баринов – 10'   0:2 Смолов – 48' (пен)   1:2 Рогич – 69'   1:3 Эдер – 88'   2:3 Кулишев – 90+2'
Смолов забил первый гол с пенальти после неудачной паненки на ЧМ-2018
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