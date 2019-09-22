Крыховяк: «Оренбург» оказывал давление на «Локомотив» до последних минут

Полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк прокомментировал результат матча 10-го ура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (3:2).



«Очень важный матч, особенно после Лиги чемпионов. Важно было не потерять концентрацию в непростых условиях. Игра получилась сложной, «Оренбург» оказывал давление до последних минут, но мы справились. Награда лучшего игрока встречи приятна и важна, но это не только моя награда — её заслужила вся команда. А вообще, я бы подарил этот приз своему отцу за всё, что он для меня делает», — приводит слова Крыховяка пресс-служба «Локомотива».



«Локомотив», набрав 20 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Оренбург» (8) — на 13-м месте.

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