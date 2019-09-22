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Коутиньо — пятый игрок в истории, забивший в четырёх топ-лигах Европы

Коутиньо — пятый игрок в истории, забивший в четырёх топ-лигах Европы
Футбол / Англия 0

Полузащитник Филиппе Коутиньо забил дебютный гол за мюнхенскую «Баварию». 27-летний бразилец отличился на 62-й минуте домашнего матча 5-го тура немецкой Бундеслиги с «Кёльном» (4:0), реализовав пенальти.

Таким образом, Коутиньо стал пятым игроком в истории, записавшим в актив как минимум один мяч в четырёх топ-лигах Европы. Ранее хавбек забивал в испанской Примере, английской Премьер-лиге, а также в итальянской Серии А.

До Коутиньо в четырёх топ-лигах Европы отличились Боян Кркич, Кевин-Принс Боатенг, Джонатан де Гузман и Обафеми Мартинс.

Филиппе выступает за «Баварию» в аренде. Права на футболиста принадлежат каталонской «Барселоне». До перехода в стан сине-гранатовых Коутиньо играл в «Ливерпуле», миланском «Интере», «Эспаньоле» и «Васко да Гаме».

Посмотреть турнирную таблицу немецкого первенства можно на «Чемпионате».

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