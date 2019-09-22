Заболотный забил «Динамо» роскошным дальним ударом с разворота

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный открыл счёт в выездном матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». 28-летний футболист отличился на 31-й минуте, забив роскошным дальним ударом с разворота. Результативную передачу в актив записал полузащитник Андрей Мостовой.

Видео можно посмотреть на канале Российской Премьер-Лиги в Rutube.

Матч «Динамо» — «Сочи» сейчас проходит в Москве на стадионе «ВТБ Арена». На перерыв команды ушли при счёте 0:1 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Заболотный выступает за «Сочи» в аренде. Права на форварда принадлежат «Зениту». В нынешнем сезоне Антон забил 2 мяча в 5 матчах чемпионата России.