Видео: впечатляющий двойной сейв в чемпионате Египта

В матче 1-го тура чемпионата Египта «Пирамидс» принимали ЕНППИ. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0.



На 31-й минуте встречи при счёте 0:1 голкипер гостей Махмуд Гад совершил впечатляющий двойной сейв. Вратарь заметил передачу из глубины, выбежал из-за пределов штрафной и сыграл головой на опережение. Один из футболистов «Пирамидс» увидел отскок, подобрал мяч и отправил его с центра поля в пустые ворота. Гад сделал рывок в сторону ворот и в волейбольной манере выбил мяч на угловой. После этого голкипер неудачно приземлился на поле, однако быстро вернулся в игру.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».



По итогам прошлого сезона «Пирамидс» заняли 3-е место в турнирной таблице чемпионата Египта. ЕНПИИ — 9-е место.