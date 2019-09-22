Видео: впечатляющий двойной сейв в чемпионате Египта
В матче 1-го тура чемпионата Египта «Пирамидс» принимали ЕНППИ. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0.
На 31-й минуте встречи при счёте 0:1 голкипер гостей Махмуд Гад совершил впечатляющий двойной сейв. Вратарь заметил передачу из глубины, выбежал из-за пределов штрафной и сыграл головой на опережение. Один из футболистов «Пирамидс» увидел отскок, подобрал мяч и отправил его с центра поля в пустые ворота. Гад сделал рывок в сторону ворот и в волейбольной манере выбил мяч на угловой. После этого голкипер неудачно приземлился на поле, однако быстро вернулся в игру.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
По итогам прошлого сезона «Пирамидс» заняли 3-е место в турнирной таблице чемпионата Египта. ЕНПИИ — 9-е место.
- 22 сентября 2019
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