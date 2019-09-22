«Челси» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция начнётся 22 сентября в 18:30

Сегодня, 22 сентября, состоится матч 6-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майком Оливером. В роли его ассистентов выступят Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервным рефери на эту встречу назначен Кевин Френд.



«Ливерпуль» набрал 15 очков в 5 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лондонский «Челси» (8) — на 9-м месте. В тройку лидеров соревнований также входят «Манчестер Сити» и «Лестер Сити».



С расписанием английской Премьер-лиги сезона-2019/20 можно ознакомиться на «Чемпионате».