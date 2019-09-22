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«Арсенал» — «Урал»: составы команд на матч 10-го тура РПЛ

«Арсенал» — «Урал»: составы команд на матч 10-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Тренерские штабы тульского «Арсенала» и «Урала» из Екатеринбурга определились с составами на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Бауэр, Горбатенко, Ткачёв, Ломовицкий, Костадинов, Луценко, Э. Кангва.

Запасные: Нигматуллин, Хагуш, Денисов, Довбня, Альварес, Володько, Коне, Берхамов, Лесовой, К. Кангва, Аджоев, Тудорие.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Поляков, Димитров, Бавин, Емельянов, Эль Кабир, Августиняк, Панюков, Ильин.

Запасные: Баклов, Мамин, Насыров, Фидлер, Бикфалви, Егорычев, Шаболин, Кухарчик, Погребняк.

Встреча состоится сегодня, 22 сентября, в Туле на стадионе «Арсенал», начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Урал».

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