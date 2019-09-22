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«Сочи» благодаря голу на 90-й минуте вырвал победу в матче с «Динамо»

«Сочи» благодаря голу на 90-й минуте вырвал победу в матче с «Динамо»
Футбол / РПЛ 0

В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» принимало «Сочи». Встреча прошла в столице на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Первый гол забил нападающий «Сочи» Антон Заболотный на 31-й минуте. В начале второго тайма форвард «Динамо» Сильвестр Игбун сравнял счёт. На 63-й минуте Игбун оформил дубль. Спустя две минуты отличился защитник гостей Миха Мевля. Победу «Сочи» принёс нападающий Александр Карапетян, отправивший мяч в ворота хозяев на 90-й минуте.

Серия «Динамо» без побед в чемпионате России достигла трёх матчей. Ранее московская команда сыграла вничью с «Уфой» (0:0) и самарскими «Крыльями Советов» (0:0).

«Динамо», набрав 10 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, «Сочи» (9) — 12-е.

Россия - Премьер-Лига. 10-й тур
22 сентября 2019, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Сочи
Сочи
0:1 Заболотный – 31'   1:1 Игбун – 50'   2:1 Игбун – 63'   2:2 Мевля – 65'   2:3 Карапетян – 90'
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