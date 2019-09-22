«Сочи» благодаря голу на 90-й минуте вырвал победу в матче с «Динамо»

В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» принимало «Сочи». Встреча прошла в столице на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
Первый гол забил нападающий «Сочи» Антон Заболотный на 31-й минуте. В начале второго тайма форвард «Динамо» Сильвестр Игбун сравнял счёт. На 63-й минуте Игбун оформил дубль. Спустя две минуты отличился защитник гостей Миха Мевля. Победу «Сочи» принёс нападающий Александр Карапетян, отправивший мяч в ворота хозяев на 90-й минуте.
Серия «Динамо» без побед в чемпионате России достигла трёх матчей. Ранее московская команда сыграла вничью с «Уфой» (0:0) и самарскими «Крыльями Советов» (0:0).
«Динамо», набрав 10 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, «Сочи» (9) — 12-е.
- 22 сентября 2019
-
17:15
-
17:12
-
17:08
-
17:02
-
17:00
-
16:59
-
16:49
-
16:30
-
16:27
-
16:15
-
16:15
-
16:00
-
15:54
-
15:43
-
15:42
-
15:30
-
15:28
-
15:18
-
15:16
-
15:13
-
14:55
-
14:46
-
14:36
-
14:20
-
14:16
-
14:09
-
13:55
-
13:30
-
13:25
-
13:08
-
13:00
-
12:49
-
12:48
-
12:39
-
12:23