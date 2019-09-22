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Хохлов: отставка? У меня действительно не получилось, скоро всё узнаете

Хохлов: отставка? У меня действительно не получилось, скоро всё узнаете
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов высказался о возможной отставке после матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:3).

«Если в ближайших турах мы не справимся, то я объявлю об отставке. Сейчас «Динамо» находится на дне таблицы. Что ещё нужно сделать, чтобы я сказал, что у меня не получилось? Ничего не нужно делать, у меня действительно не получилось. Скоро всё узнаете. Подам ли в отставку? Вы узнаете», — передаёт слова Хохлова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Серия московского «Динамо» без побед в чемпионате России достигла трёх матчей. Ранее московская команда сыграла вничью с «Уфой» (0:0) и самарскими «Крыльями Советов» (0:0).

«Динамо» набрало 10 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Сочи» (9) — 12-е место.

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