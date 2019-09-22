Фанаты «Динамо» — после поражения: Хохлов, уходи. Нам пора прощаться
Болельщики московского «Динамо» после финального свистка в домашнем матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:3) призвали главного тренера команды Дмитрия Хохлова уйти в отставку, передаёт корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
«Хохлов, уходи. Дмитрий Валерьевич, нам пора прощаться», — скандировали фанаты бело-голубых после встречи.
«Динамо» не побеждает в чемпионате России уже в течение трёх матчей подряд. В предыдущих турах столичная команда сыграла вничью с «Уфой» (0:0) и самарскими «Крыльями Советов» (0:0).
«Динамо», набрав 10 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. В 11-м туре бело-голубые на выезде сыграют с «Ростовом». Встреча состоится 28 сентября, начало — в 16:30 мск.
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