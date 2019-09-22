Лещук: хотел бы, чтобы Хохлов остался в «Динамо». Мне нравится его работа

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук высказался о поражении в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».

«Вина лежит на каждом, можно обвинить конкретно одного игрока или конкретно тренера, но виноваты все, каждый игрок. Нельзя кого-то выделять, мы все одна команда.

Я бы хотел, чтобы Хохлов продолжил работать с «Динамо». Я давно работаю с этим тренерским штабом, мне нравится их работа. Не суть, кто тренер. Каждый должен выходить, биться и отдаваться как минимум за своё имя", — передаёт слова Лещука корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Серия «Динамо» без побед в чемпионате России достигла трёх матчей. Ранее московская команда сыграла вничью с «Уфой» (0:0) и самарскими «Крыльями Советов» (0:0).

«Динамо», набрав 10 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.