Дебютный гол Рогича — в видеообзоре матча «Оренбург» — «Локомотив»
В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» уступил московскому «Локомотиву» со счётом 2:3. Встреча состоялась в Оренбурге на стадионе «Газовик». Обслуживал матч арбитр Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). В качестве его ассистентов выступили Адлан Хатуев (Грозный) и Андрей Гурбанов (Краснодар).
Счёт был открыт на 10-й минуте. Автором гола стал Дмитрий Баринов, которому ассистировал Гжегож Крыховяк. В начале второго тайма преимущество «железнодорожников» увеличил Фёдор Смолов, реализовав пенальти. На 69-й минуте разрыв в счёте сократил Филип Рогич, который проводил дебютный матч за «Оренбург». В концовке матча команды обменялись голами, отличились Антонио Эдер и Артём Кулишев.
Видео можно посмотреть в Rutube-канале «Матч ТВ».
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