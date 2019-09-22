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Дебютный гол Рогича — в видеообзоре матча «Оренбург» — «Локомотив»

Дебютный гол Рогича — в видеообзоре матча «Оренбург» — «Локомотив»
Футбол / РПЛ 0

В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» уступил московскому «Локомотиву» со счётом 2:3. Встреча состоялась в Оренбурге на стадионе «Газовик». Обслуживал матч арбитр Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). В качестве его ассистентов выступили Адлан Хатуев (Грозный) и Андрей Гурбанов (Краснодар).

Счёт был открыт на 10-й минуте. Автором гола стал Дмитрий Баринов, которому ассистировал Гжегож Крыховяк. В начале второго тайма преимущество «железнодорожников» увеличил Фёдор Смолов, реализовав пенальти. На 69-й минуте разрыв в счёте сократил Филип Рогич, который проводил дебютный матч за «Оренбург». В концовке матча команды обменялись голами, отличились Антонио Эдер и Артём Кулишев.

Видео можно посмотреть в Rutube-канале «Матч ТВ».

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