ЦСКА — «Краснодар»: составы команд на матч 10-го тура РПЛ

Тренерские штабы ЦСКА и «Краснодара» определились с составами на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Карпов, Шарлия, Ахметов, Кучаев, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

Запасные: Помазун, Тороп, Елеев, Тикнизян, Марадишвили, Бийол, Сантос, Нисимура.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Скопинцев, Фьолусон, Стоцкий, Уткин, Олссон, Кайо, Ари, Вандерсон.

Запасные: Адамов, Крицюк, Рамирес, Спайич, Камболов, Намли, Сулейманов, Берг.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. В роли его ассистентов выступят Максим Гаврилин (Владимир) и Арам Петросян (Бронницы). Резервный рефери — Николай Волошин (Смоленск).