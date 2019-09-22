«Арсенал» и «Урал» не выявили победителя в матче РПЛ

В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» со счётом 1:1. Встреча состоялась в Туле на стадионе «Арсенал». Обслуживал матч арбитр Виталий Мешков (Дмитров). В качестве его ассистентов выступили Антон Кобзев (Москва) и Наиль Сейфетдинов (Казань).

Счёт был открыт в середине первого тайма. Автором гола стал Роберт Бауэр, которому ассистировал Сергей Ткачёв. В начале второго тайма счёт сравнял Рафал Аугустыняк с передачи Отмана Эль-Кабира.

«Урал», набрав 14 очков, поднялся на шестое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Арсенал» (14) вышел на седьмое место в РПЛ.

В 11-м туре «Арсенал» на выезде сыграет с «Краснодаром». «Урал» на своём поле примет ЦСКА. Оба матча состоятся 29 сентября.