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Дубль Тюрама принёс победу «Боруссии» М в матче с «Фортуной»

Дубль Тюрама принёс победу «Боруссии» М в матче с «Фортуной»
Футбол / Германия 0

В матче 5-го тура чемпионата Германии мёнхенгладбахская «Боруссия» обыграла дюссельдорфскую «Фортуну» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Мёнхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк». Обслуживал матч арбитр Кристиан Дингерт.

Счёт был открыт на 6-й минуте. Автором гола стал Касим Нуху, которому ассистировал Андре Хоффман. На 74-й минуте счёт сравнял Марку Тюрам с передачи Штефана Ляйнера. В концовке встречи Тюрам принёс победу «Боруссии», оформив дубль.

22-летний Тюрам является сыном чемпиона мира 1998 года Лилиана Тюрама. В нынешнем сезоне он забил два гола в пяти матчах Бундеслиги.

«Боруссия», набрав 10 очков, поднялась на пятое место в турнирной таблице немецкого национального чемпионата. «Фортуна» (4) — на 12-м месте.

Германия - Бундеслига. 5-й тур
22 сентября 2019, воскресенье. 16:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Окончен
2 : 1
Фортуна
Дюссельдорф
0:1 Нуху – 6'   1:1 Тюрам – 74'   2:1 Тюрам – 87'
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