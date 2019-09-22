Дубль Тюрама принёс победу «Боруссии» М в матче с «Фортуной»
В матче 5-го тура чемпионата Германии мёнхенгладбахская «Боруссия» обыграла дюссельдорфскую «Фортуну» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Мёнхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк». Обслуживал матч арбитр Кристиан Дингерт.
Счёт был открыт на 6-й минуте. Автором гола стал Касим Нуху, которому ассистировал Андре Хоффман. На 74-й минуте счёт сравнял Марку Тюрам с передачи Штефана Ляйнера. В концовке встречи Тюрам принёс победу «Боруссии», оформив дубль.
22-летний Тюрам является сыном чемпиона мира 1998 года Лилиана Тюрама. В нынешнем сезоне он забил два гола в пяти матчах Бундеслиги.
«Боруссия», набрав 10 очков, поднялась на пятое место в турнирной таблице немецкого национального чемпионата. «Фортуна» (4) — на 12-м месте.
- 22 сентября 2019
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