Дубль Тюрама принёс победу «Боруссии» М в матче с «Фортуной»

В матче 5-го тура чемпионата Германии мёнхенгладбахская «Боруссия» обыграла дюссельдорфскую «Фортуну» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Мёнхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк». Обслуживал матч арбитр Кристиан Дингерт.

Счёт был открыт на 6-й минуте. Автором гола стал Касим Нуху, которому ассистировал Андре Хоффман. На 74-й минуте счёт сравнял Марку Тюрам с передачи Штефана Ляйнера. В концовке встречи Тюрам принёс победу «Боруссии», оформив дубль.

22-летний Тюрам является сыном чемпиона мира 1998 года Лилиана Тюрама. В нынешнем сезоне он забил два гола в пяти матчах Бундеслиги.

«Боруссия», набрав 10 очков, поднялась на пятое место в турнирной таблице немецкого национального чемпионата. «Фортуна» (4) — на 12-м месте.