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Моуринью: «Манчестер Юнайтед» займёт место с 4-го по 6-е

Моуринью: «Манчестер Юнайтед» займёт место с 4-го по 6-е
Футбол / Англия 0

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил мнение, что у манкунианцев мало шансов финишировать в зоне Лиги чемпионов в нынешнем сезоне.

«Я думаю, что „Манчестер Юнайтед“ финиширует между четвёртым и шестым местом. Сомневаюсь, что они способны побороться за первые два места. Для них хорошим достижением будет финишировать в первой четвёрке и вернуться в Лигу чемпионов.

Важно, чтобы все разделяли цели команды. Если цель состоит в том, чтобы финишировать в топ-4 и прогрессировать с этой позиции, не думая о борьбе за титул, то я думаю, что это идеальная среда, чтобы попытаться привлечь некоторых молодых игроков и создать нечто для успеха в будущем», — приводит слова Моуринью Sky Sports.

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