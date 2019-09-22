Моуринью: «Манчестер Юнайтед» займёт место с 4-го по 6-е
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил мнение, что у манкунианцев мало шансов финишировать в зоне Лиги чемпионов в нынешнем сезоне.
«Я думаю, что „Манчестер Юнайтед“ финиширует между четвёртым и шестым местом. Сомневаюсь, что они способны побороться за первые два места. Для них хорошим достижением будет финишировать в первой четвёрке и вернуться в Лигу чемпионов.
Важно, чтобы все разделяли цели команды. Если цель состоит в том, чтобы финишировать в топ-4 и прогрессировать с этой позиции, не думая о борьбе за титул, то я думаю, что это идеальная среда, чтобы попытаться привлечь некоторых молодых игроков и создать нечто для успеха в будущем», — приводит слова Моуринью Sky Sports.
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