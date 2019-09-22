«Челси» — «Ливерпуль»: Александер-Арнольд классным ударом в девятку открыл счёт

В эти минуты в Лондоне проходит матче шестого тура АПЛ «Челси» — «Ливерпуль». Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд вывел свою команду вперёд на 14-й минуте. Защитник красных отличился после передачи со штрафного.
Гости хитро разыграли стандарт, откатив мяч, а Александер-Арнольд мощно пробил в девятку. Хоть голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага и видел момент удара, но не смог среагировать на него. Стандарт, ставший в итоге результативным, заработал форвард «Ливерпуля» Садио Мане.
Видео доступно на «Чемпионате».
«Ливерпуль» в турнирной таблице АПЛ после пяти туров занимает первое место. Красные набрали 15 очков, выиграв все пять матчей. «Челси» в пяти турах набрал 8 очков. Подопечные Фрэнка Лэмпарда располагаются на 10-м месте в турнирной таблице.
- 22 сентября 2019
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