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Парфёнов — о матче с «Арсеналом»: обидно и неприятно играть вничью

Парфёнов — о матче с «Арсеналом»: обидно и неприятно играть вничью
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Дмитрий Парфёнов прокомментировал ничью в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (1:1). Встреча состоялась в Туле на стадионе «Арсенал».

«Учитывая что не забили пенальти, и вернулись в игру — обидно и неприятно играть вничью. Но учитывая то, как мы провели первый тайм… К нам есть вопросы: надо было в первом тайме играть как во втором. В первые 45 минут не было страсти, не было агрессии», — приводит слова Парфёнова пресс-служба «Урала».

«Урал», набрав 14 очков, поднялся на шестое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. В 11-м туре екатеринбургская команда на своём поле примет ЦСКА. Матч состоится 29 сентября.

«Арсенал» и «Урал» не выявили победителя в матче РПЛ
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