Парфёнов — о матче с «Арсеналом»: обидно и неприятно играть вничью
Главный тренер екатеринбургского «Урала» Дмитрий Парфёнов прокомментировал ничью в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (1:1). Встреча состоялась в Туле на стадионе «Арсенал».
«Учитывая что не забили пенальти, и вернулись в игру — обидно и неприятно играть вничью. Но учитывая то, как мы провели первый тайм… К нам есть вопросы: надо было в первом тайме играть как во втором. В первые 45 минут не было страсти, не было агрессии», — приводит слова Парфёнова пресс-служба «Урала».
«Урал», набрав 14 очков, поднялся на шестое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. В 11-м туре екатеринбургская команда на своём поле примет ЦСКА. Матч состоится 29 сентября.
«Арсенал» и «Урал» не выявили победителя в матче РПЛ
- 22 сентября 2019
-
18:53
-
18:53
-
18:52
-
18:51
-
18:49
-
18:38
-
18:32
-
18:20
-
18:16
-
18:11
-
17:53
-
17:51
-
17:49
-
17:40
-
17:37
-
17:15
-
17:12
-
17:08
-
17:02
-
17:00
-
16:59
-
16:49
-
16:30
-
16:27
-
16:15
-
16:15
-
16:00
-
15:54
-
15:43
-
15:42
-
15:30
-
15:28
-
15:18
-
15:16
-
15:13
Партнерский контент