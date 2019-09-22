В Москве состоялся благотворительный турнир Игнашевича «Меняй игру»

В Москве состоялся благотворительный турнир главного тренера «Торпедо» Сергея Игнашевича «Меняй игру», который проходил на искусственных полях спорткомплекса имени Эдуарда Стрельцова.

Победителем мужского турнира стала команда «Шердер Офсайд Юнайтед», наградой для которой стала игра с командой Игнашевича. В команде наставника торпедовцев сыграли Роман Павлюченко, Денис Колодин, Александр Мостовой, Александр Бородюк, Михаил Шац и Данила Козловский. Матч завершился победой «Шердер Офсайд Юнайтед со счётом 4:3. За «Команду звёзд» голы забивали Данила Козловский, Роман Павлюченко и Сергей Игнашевич.



Также команда Игнашевича обыграла женскую команду «100 подруг» со счётом 4:3. Голы забили Шац и Павлюченко, а дублем отметился Данила Козловский.



Перед благотворительным турниром московское «Торпедо» провело открытую тренировку для болельщиков. На мероприятии присутствовало около 100-150 зрителей. После занятия футболисты раздали болельщикам автографы и подарки.