Гончаренко: ЦСКА с «Краснодаром» после матчей в ЛЕ в одинаковом настроении

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о своих ожиданиях от матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».
«Даже лучше, что после такой неудачной игры в Болгарии эта игра так быстро. Мы с «Краснодаром» в одинаковом настроении, не думаю, что это скажется на игре.
У Карпова правильный характер, поэтому для него давление и критика не имеют значения. Не думаю, что он заслуживает критики после матча с «Лудогорцем», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».
Матч ЦСКА — «Краснодар» начался в 19:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Краснодар». Также доступна платная видеотрансляция матча.
Напомним, что в 1-м туре группового этапа Лиги Европы ЦСКА проиграл «Лудогорцу» (1:5), а «Краснодар» был разгромлен «Базелем» (0:5).
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